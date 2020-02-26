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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan, Irak uyruklu olduğu belirlenen 9'u yakalandı.

Cankut Taşdan   | 26.02.2020
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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