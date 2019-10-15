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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 15.10.2019
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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