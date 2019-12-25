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Ankara'da ByLock operasyonu: 8 gözaltı kararı

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

İsmet Karakaş   | 25.12.2019
Ankara'da ByLock operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açılamada, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerden 3'ünü yakaladığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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