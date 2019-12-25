Ankara'da ByLock operasyonu: 8 gözaltı kararı
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Ankara
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açılamada, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerden 3'ünü yakaladığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.