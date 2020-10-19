Euro
9.28
Dolar
7.89
BIST 100
1,205.37
Altın
1,901.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bazı bölümlerinde test sürüşleri yapılacağı bildirildi.

Serhat Zafer   | 19.10.2020
Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak

Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yerköy-Sivas YHT Projesi'nin üstyapı ve elektromekanik işleri yapım işi kapsamında yer alan Yerköy-Sivas YHT projesinin hedeflenen, planlanan ve istenilen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını teminen, 25 Ekim 2020 tarihinde saat 08.00'den itibaren, Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli-Sivas arasında 25 kw enerji ile tren testlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi. 

Açıklamada, belirtilen güzergahta vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için tren hattına yaklaşmalarının, katener hattının altında dolaşmalarının, iletken kablolara dokunmalarının ve elektrik direklerine tırmanmalarının yasaklandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi
Hindistan bilim kurulu nüfusun yarısının şubat ayına kadar Kovid-19'a yakalanabileceğini açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Benzer haberler

Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak

Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tescilli mor patates 'ilkmor'un sofralara yolculuğu başladı

Berlin’de koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz

Berlin’de koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz
Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı