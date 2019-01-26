Ankara Siteler'deki yangının nedeni belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan ve 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hazırladığı raporu açıkladı.

ANKARA

Ankara'nın Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan ve 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili rapor açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, yangının elektrikli ısıtıcının ısınan kablosunun yanmasından kaynaklanarak başladığı, diğer katlara sadece dönerli merdivenden çıkıldığı, başka bir merdiven ve yangın kaçış yolunun bulunmadığı belirtildi.

Raporda, "Merdiven boşluğunun baca görevi yaptığı için yangının diğer katlara sirayet ettiği, katlar arasında kauçuk ya da yapıştırıcı kimyasalların buharlaşmasını engellemek amacıyla bina içerisinde herhangi bir havalandırma tertibatının bulunmadığı, bu koşulların yangının büyümesine sebebiyet verdiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kablo izolasyonunun eriyerek ham ve üretimi bitmiş mamullerin üzerine damlaması sonucu yandığının vurgulandığı raporda, maddelerin sünger ve ahşap olması nedeniyle yangının binanın tüm katlarına hızla yayıldığı, duman içerisinde kalan 5 Suriyelinin de öldüğü kaydedildi.

Rapora göre, ekipler üçüncü kata girdiklerinde 5 Suriyeliden 3'ünün bir arada üst üste kauçuk sünger istifleri yanında, 2 kişinin de onlardan bir metre uzaklıkta dumandan etkilenerek ayrı yerlerde yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.



Muhabir: Aykut Karadağ