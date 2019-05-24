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Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Ankara'da, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu bekleniyor.

Mehtap Yılmaz   | 24.05.2019
Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da önümüzdeki saatlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekiyor.


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