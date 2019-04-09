Ankara için sağanak uyarısı
Ankara'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Ankara'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentte öğle saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-20 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.