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Ankara için sağanak uyarısı

Ankara'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mustafa Çalkaya   | 09.04.2019
Ankara için sağanak uyarısı

Ankara

Ankara'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentte öğle saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-20 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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