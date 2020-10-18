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Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zeynep Çetinkaya   | 18.10.2020
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara çevrelerinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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