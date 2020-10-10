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Türkiye

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

10 Ekim 2015'te meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Sefa Şahin   | 10.10.2020
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler, saldırının 5. yılında anıldı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla, saldırının 5. yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için Ulus metro durağının önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı etkinlik öncesi çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.

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