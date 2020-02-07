Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
122,283.90
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyon trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yanan bir kamyon nedeniyle ulaşım aksadı.

Zafer Göder   | 07.02.2020
Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyon trafiği aksattı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Göksel Akyürek yönetimindeki 27 L 2945 plakalı kamyon, Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kamyonda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Yangın, olay yerine gelen Bolu ve Kaynaşlı belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bolu Dağı Tüneli itfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçta hasarın oluştuğu yangında yaralanan olmadı.

Bu arada olay yerine gelmeye çalışan Karayollarına ait bir kamyonete kamyonun çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametine ulaşım yaklaşık 1 saat durduruldu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyon trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyon trafiği aksattı

Bolu'da kara yolunda heyelan

Bolu yarıyıl tatilinde doğa ve kayak tutkunlarının gözde mekanı oldu

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Dedesinin yarım asırlık 'koku'sunu Türkiye'ye satıyor

Dedesinin yarım asırlık 'koku'sunu Türkiye'ye satıyor
Bolu'da engelli ve hamilelere 1 günlük kar izni

Bolu'da engelli ve hamilelere 1 günlük kar izni