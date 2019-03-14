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Türkiye

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda çiçek açan meyve ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Lale Köklü   | 14.03.2019
Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Hatay

Hatay'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.

Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar çiçek açtı.

Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda görsel bir şölen sundu.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ekili alanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekti.

İlkbaharın güzelliğini yansıtan bahçeler, "drone"la da görüntülendi.

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