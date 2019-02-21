Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.05
Dolar
5.33
BIST 100
102,494.00
Altın
1,331.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Amazon kış tatbikatı için beyaza büründü

BMC, TSK'nin Kars'taki birleşik, müşterek kış tatbikatında katılımcı ülkelerin askerlerine ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor. Amazon, kış tatbikatı için ilk kez beyaz kamuflajlı olarak boy gösterdi.

Göksel Yıldırım  | 21.02.2019
Amazon kış tatbikatı için beyaza büründü

Ankara

Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin çok amaçlı zırhlı aracı Amazon, Kars'taki kış tatbikatında beyaz kamuflajıyla görücüye çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) birleşik, müşterek kış tatbikatı, Şehit Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor.

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği bölgeye yakın bir noktada oluşturulan fuar ve sergi alanında Türk savunma sanayisi firmalarının ürün ve kabiliyetleri de sergileniyor. Firma yetkilileri, başta TSK mensupları olmak üzere tatbikata katılan yabancı ülke askerlerini bilgilendirip sorularını yanıtlıyor.

Söz konusu firmalar arasında yer alan BMC'nin ürettiği uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilmiş çok amaçlı zırhlı aracı Amazon da kış tatbikatı için ilk kez beyaz kamuflajlı olarak boy gösterdi.

Yolcularına mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan Amazon, 7 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Yüksek manevra kabiliyetiyle görev yapan Amazon, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme, patlak yol gider lastik, arka görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ışığı gibi özellikler taşıyor.

Amazon, monokok gövdesi ve özel "V" tabanıyla yüksek koruma sağlıyor.

Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen Amazon, 800 milimetre sudan geçebiliyor, 400 milimetre karın altı yüksekliğiyle birçok engeli rahatça aşabiliyor.

Araç, yüzde 40 yan eğimde ilerlerken yüzde 70 eğime de tırmanabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?

Benzer haberler

Otokar savunmada yurt dışına çalıştı

Otokar savunmada yurt dışına çalıştı

'Suudiler, Kaşıkçı cinayetinden önce medya imparatorluğu kurmak istiyordu'

Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi