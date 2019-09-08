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Amanoslarda bahçe yangını

Hatay'da Amanos eteklerinde zeytin bahçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Erdal Türkoğlu   | 08.09.2019
Amanoslarda bahçe yangını

Hatay

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akbez Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerindeki zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çalılık alanlara da sıçradı.

Yangına, ekiplerce iki helikopter ve 3 arazözle müdahale ediliyor.

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