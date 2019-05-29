Altun'dan şehitler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Pençe Harekatı'nda şehit olan 2 askere rahmet diledi.
Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatında şehit düşen askerlerimiz Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun. Allah teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanında olsun— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 Mayıs 2019
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan'ın şehit olduğunu belirtti.
Şehitler Aydın ve Taşhan'a Allah'tan rahmet dileyen Fahrettin Altun, "Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçik'imizin her daim yanında olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.