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Altun'dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Aynur Ekiz   | 29.05.2019
Altun'dan şehitler için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Pençe Harekatı'nda şehit olan 2 askere rahmet diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan'ın şehit olduğunu belirtti.

Şehitler Aydın ve Taşhan'a Allah'tan rahmet dileyen Fahrettin Altun, "Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçik'imizin her daim yanında olsun." ifadelerini kullandı.

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