Altun'dan öğrencilere mesaj
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumları sizleri bekliyor. Yıl boyu gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek karşılığını bulsun. Sınav sonucunuz şimdiden vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 15 Haziran 2019
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumları sizleri bekliyor. Yıl boyu gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek karşılığını bulsun. Sınav sonucunuz şimdiden vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.