Altun'dan İzlanda'ya kınama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Sorumlu tüm yetkilileri ve görevlileri kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muamelenin diplomatik nezaket ve sportmenlikle bağdaşmadığını belirterek, sorumluları kınadı.
The treatment of the Turkish National Football Team at Iceland’s Keflavik Airport was not in line with diplomatic courtesy or sportsmanlike conduct.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 10 Haziran 2019
I condemn the authorities and officials who were responsible for what happened.
We will continue to monitor the situation.
Altun, Twitter hesabından, "A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Olanlardan sorumlu tüm yetkilileri ve görevlileri kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, söz konusu durumun takipçisi olunacağını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.