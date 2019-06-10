Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.82
BIST 100
93,515.83
Altın
1,327.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Altun'dan İzlanda'ya kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Sorumlu tüm yetkilileri ve görevlileri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 10.06.2019
Altun'dan İzlanda'ya kınama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muamelenin diplomatik nezaket ve sportmenlikle bağdaşmadığını belirterek, sorumluları kınadı.

Altun, Twitter hesabından, "A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Olanlardan sorumlu tüm yetkilileri ve görevlileri kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, söz konusu durumun takipçisi olunacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiliz sağlık sistemi ABD’li şirketlere mi satılacak?
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor

Benzer haberler

Türkiye'den İzlanda'ya 'Milli Takım' notası

Türkiye'den İzlanda'ya 'Milli Takım' notası

Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında

'Milli takımımıza yapılan saygısızlık kabul edilemez'

'Milli takımımıza yapılan muamele İzlanda makamlarının sorumluluğundadır'

'Milli takımımıza yapılan muamele İzlanda makamlarının sorumluluğundadır'
'Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı muamele kabul edilemez'

'Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı muamele kabul edilemez'
A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da saygısızlık

A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da saygısızlık