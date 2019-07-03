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Altun'dan Çin ziyareti paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Tarihi İpek Yolu'nun batı ve doğu kapıları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 03.07.2019
Altun'dan Çin ziyareti paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi'nin resmi davetlisi olarak dün Çin'i ziyaret ettiğini, CICA Duşanbe Zirvesi ve G20 Osaka Zirvesi'nin ardından iki liderin bir ayda üçüncü kez görüştüğünü belirtti.

Pekin'de ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulan iki liderin, ikili ilişkilerin ticaret, yatırımlar, Ar-Ge, bilim-teknoloji, sivil havacılık, turizm ve kültür alanlarında ilerletilmesi hususunda mutabık kaldığını ifade eden Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Erdogan ve Çin Devlet Başkanı Şi, Türkiye'nin Orta Koridor ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılması çalışmalarının hızlandırılmasını, bu sayede Tarihi İpek Yolu'nun batı ve doğu kapıları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini kararlaştırdılar.

Her iki taraf, uluslararası düzene ve çok taraflılığa yönelik ciddi meydan okumaların yaşandığı bir süreçte, bölgesel ve küresel güvenliğe, refaha ve istikrara katkı bağlamında stratejik işbirliği ilişkilerini ve temaslarını güçlendirme hususunda görüş birliğine vardı.

Çin temaslarında, Uygurlar dahil ikili ilişkilerin tüm veçheleri etraflıca görüşüldü. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Uygurların Çin'de huzur, esenlik ve refah içinde yaşamalarının yegane temennimiz olduğunu ifade etmiş, bu meseledeki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmiştir.

Çin tarafı ayrıca, Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye'den bir heyeti Çin'e davet etmiş, sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır."

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