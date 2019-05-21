Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi'nin dünyayı dolaşmaya devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi dünyayı dolaşmaya devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 21 Mayıs 2019
Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de büyük ilgi gören Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs’ta Paris Polka Galeri’de açılacak.
Serginin sonraki durakları Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu olacak. pic.twitter.com/q4lSnlt1j5
Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de büyük ilgi gören Ara Güler Sergisi'nin 23 Mayıs'ta Paris Polka Galeri'de açılacağını anımsatan Altun, serginin sonraki duraklarının Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu olacağını duyurdu.
Altun'un paylaşımında sergiyle ilgili video da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.