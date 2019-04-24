Altun'dan '1915 Olayları' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, 1915 Olaylarına ilişkin, "Üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türkiye'nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir." ifadelerini kullandı.
1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmesi ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Altun, "800 yıl bir arada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin." paylaşımında bulundu.
1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmadığına işaret eden Altun, 1915 Olaylarının hukuki boyutunu anlatan bir görsel paylaştı.
Paylaşımında, Türkiye'nin 2005-2014 arasında 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini anlatan bir grafiğe yer veren Altun, "Türkiye'nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır." yorumunu yaptı.
Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatlar, aileleri ve büyükelçilik çalışanlarının fotoğraflarını da paylaşarak, "Ve... Şehit diplomatlarımızı unutmadık. ASALA terör örgütü tarafından katledilen şehit diplomatlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun..." ifadelerini kullandı.
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