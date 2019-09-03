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Türkiye

Alkollü araç kullanan sürücülere yönelik Türkiye genelinde denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Cankut Taşdan   | 03.09.2019
Alkollü araç kullanan sürücülere yönelik Türkiye genelinde denetim

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik 30-31 Ağustos tarihleri arasında uygulama gerçekleştirildi. 

70 bin 514 aracın denetlendiği uygulamalarda bin 45 araç trafikten men edildi, bin 213 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca bin 21 sürücünün ehliyet belgelerine geçici olarak el konuldu.

Bu kapsamda 6 bin 471 trafik kural ihlali tespit edilerek, ilgililer hakkında yasal işlem uygulandı.

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