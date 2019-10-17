Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlandı
Eski İmar ve İskan Bakanlarından Topuz ile eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından Birgit'in cenazeleri toprağa verildi.
İstanbul
Eski İmar ve İskan Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Ali Topuz ile eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Orhan Birgit, son yolculuklarına uğurlandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda düzenlenen törene, Ali Topuz ve Orhan Birgit'in yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Erdoğan Toprak ve Akif Hamzaçebi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile partililer katıldı.
Ali Topuz ve Orhan Birgit'in Türk bayrağına sarılı naaşlarının başında zabıtalar nöbet tuttu. Tören, Topuz ve Birgit için saygı duruşuyla başladı. Ardından Topuz ve Birgit'in öz geçmişleri okundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki konuşmasında, Orhan Birgit ve Ali Topuz'un 100. yılına yaklaşan Cumhuriyet'le özdeş bir hayat yaşadığını, çocukluklarının, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir dönemde geçtiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve arkadaşlarıyla birlikte büyüttüğü Cumhuriyet'in temel değerleriyle barışık bir kuşağın mensupları olarak büyüdüler. Orhan Birgit hukukçu bir gazeteci, Ali Topuz ise bir mimar olarak mesleklerinin seçkin birer üyesiyken, Türkiye'ye hizmetin yolu olarak siyasete atılmayı seçtiler. Tek bir amaçları vardı, pek çok siyaset arkadaşları gibi 'memleketin halini düzeltmek'. Onlar tepeden inme birer siyasetçi olmadılar. Siyasi yolculukları, ilçe örgütü üyeliğinden başlayıp il yöneticiliğine kadar uzanan zorlu bir yolculuktu. Her ikisi de CHP'nin en alt seviyesindeki örgütlerinden adım adım en üste doğru yürüdüler."
Birinci Ecevit Hükümeti olarak adlandırılan 37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Orhan Birgit'in Turizm ve Tanıtma Bakanı, Ali Topuz'un ise İmar ve İskan Bakanı, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın da 36 yaşında Maliye Bakanı olarak görev aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu hükümet, Sayın Necmettin Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı MSP ile kurulmuş bir koalisyon hükümetiydi. CHP-MSP koalisyonu, her türlü yaptırıma rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı başaran, ABD'nin baskısıyla getirilen afyon yasağını kaldıran bir hükümetti. Ancak 6 Ocak 1974'te kurulan CHP-MSP hükümetinin çok daha önemli özelliği, bugünlerde değerini çok daha iyi anladığımız birlikteliğin ilk deneyimi olmasıdır. Uzun yıllar boyunca birbirleriyle zıt görüşleri savunan iki partinin kurduğu koalisyonu, 37. Hükümet'in Başbakanı merhum Bülent Ecevit, hükümet programını sunuş konuşmasında şu sözlerle tanımlıyor: 'Demokrasiyi benimsemiş bir toplumda geçerli olan birlik, mutlaka düşüncelerde ve çözümlerde birleşmekte değil, düşüncelerdeki ve çözümlerdeki ayrılıklara rağmen milletin mutluluğu, ülkenin esenliği ve demokrasinin bütün kurallarıyla ve özgürlükleriyle işlerliği için iyi niyetleri ve çabaları uyumlu kılmakla sağlanan birliktir.' Ecevit şöyle devam ediyordu: 'İyi işleyen bir demokraside düşünce ayrılıkları, toplumu kargaşalığa, iç düşmanlığa, bunalımlara sürüklemez; tam tersine toplum yaşamını zenginleştirir, toplum yapısına canlılık kazandırır, her alanda gelişmeyi ve ilerlemeyi hızlandırır, devleti zayıflatmaz güçlendirir, milleti bölmez bütünleştirir.'
Sayın Birgit ve Sayın Topuz'un huzurunda konuşmamız gereken en önemli konu bence budur. Her iki partinin düşüncelerdeki ayrılığına rağmen ortak bir hükümet kurmalarının taşıdığı anlam, günümüz Türkiye'sinin de en temel sorunlarının çözümüne dair ihtiyacını duyduğumuz bir reçetedir. Çünkü CHP ve MSP, merhum Ecevit'in de vurguladığı üzere, düşüncelerdeki ayrılığa rağmen demokrasinin kökleşmesi amacıyla bir araya geldi ve bir arada görev yaptılar. O gün olduğu gibi bugün de ülkemizin en temel ihtiyacı, ileri düzeyde demokratik özgürlüklerdir ve bu özgürlükleri sağlayacağımız birlikteliklerdir. Bu birliktelik, gerçek anlamda bir adalet ve huzur döneminin başlangıcı olacaktır, ki bu birlikteliğin neleri başarabileceğini, 31 Mart'ta gösterdik. Sayın Birgit ve Sayın Topuz'un bu başarıyı görmüş olmaları nedeniyle mutluyum. Martın sonunda gelen baharla birlikte her şeyin nasıl güzelleştiğine, onlar da şahit oldular. Uzun yıllara yayılan siyaset hayatlarının son döneminde, geçmişte yaşadıkları başarılarıyla özdeş bir başarının şahitleri olarak aramızdan ayrılıyorlar."
Kılıçdaroğlu, sözlerini "Onlara, CHP'ye ve Türkiye demokrasisine verdikleri eşsiz katkılar nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Onlar, ömürlerini yaşadıkları ülkeye ve bu ülkenin güzel insanlarına adadılar. Onlara bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." diyerek tamamladı.
Topuz ve Birgit için düzenlenen törenin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Namaz öncesi taziyeleri Orhan Birgit'in eşi Gülsen Birgit ile kızı Burcu Topal ve Ali Topuz'un oğlu Serdar Topuz kabul etti.
Cenaze namazına Ali Topuz ve Orhan Birgit'in yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Nurettin Sözen ve Bedrettin Dalan, eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen ile aralarında Umut Oran, Muharrem İnce'nin de bulunduğu partililer katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Topuz ve Birgit'in Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören mangasının omuzlarında cenaze araçlarına konuldu.
Eski İmar ve İskan Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Ali Topuz'un cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda, eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Orhan Birgit'in cenazesi de Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Bu arada aynı camide Ayten Necar'ın da cenaze namazı kılındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.