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ALES sonuçları açıklandı

ALES'e giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden ulaşabilecek.

Ahmet Sertan Usul   | 03.12.2019
ALES sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2019-ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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