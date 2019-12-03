ALES sonuçları açıklandı
ALES'e giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden ulaşabilecek.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2019-ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.