Alanya'da tur teknesi battı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu teknede kurtarma çalışmaları sürüyor.
Antalya
Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.
İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknede yaklaşık 30 kişi bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
1 cansız bedene ulaşıldı
Öte yandan, bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Olay yerinde çok sayıda ambulans bekletiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.