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Alanya'da tur teknesi battı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu teknede kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mustafa Kurt   | 03.11.2020
Alanya'da tur teknesi battı Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı. 

İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknede yaklaşık 30 kişi bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

1 cansız bedene ulaşıldı

Öte yandan, bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. 

Olay yerinde çok sayıda ambulans bekletiliyor.

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