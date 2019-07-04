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Aladağ'daki yurt yangını davasında karar

Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Erol Karaoğlan   | 04.07.2019
Aladağ'daki yurt yangını davasında karar

Adana

Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

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