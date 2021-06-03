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Aksungur İHA yangınla mücadelede görev alacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen insansız hava aracı Aksungur, Orman Genel Müdürlüğünün hizmetine girdi.

Göksel Yıldırım   | 03.06.2021
Aksungur İHA yangınla mücadelede görev alacak

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) Aksungur, TUSAŞ'ın Ankara tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı’na uçarak ilk saha görevine başladı.

Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlanacak olan Aksungur, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur İHA, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kırdı.

ANKA platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

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