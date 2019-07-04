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Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.

Oğuzhan Demiray   | 04.07.2019
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı

Konya

Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk K. idaresindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 41 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüsün, Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a gittiği öğrenildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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