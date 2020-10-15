Euro
9.30
Dolar
7.95
BIST 100
1,183.69
Altın
1,893.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesinin akademik yıl açılışına video konferansla katılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uçuş Rehberim" uygulamasının Ankara'daki tanıtım toplantısında konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" programında konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaşayan Okullar" projesinin Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılıyor
logo
Türkiye

AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM binasının yapımı sürüyor.

Hikmet Faruk Başer   | 15.10.2020
AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandı Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 70'i tamamlandı.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atılan yeni AKM'nin yapımı sürüyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında AKM'de çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına göre yürütülürken 5 bloktan oluşan AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Hareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin yapımı da sürüyor. Opera kulesinde kullanılmak üzere 15 bin adet özel el yapımı seramik siparişi verildi. Siparişleri gelen seramiklerin montajı yapılıyor, opera içindeki sahne koltuk altı basamaklar da tamamlanıyor.

Ana opera salonunun mekanik sahne sistemlerinin siparişlerinin yurt dışından salgın nedeniyle geç geleceği, bu yüzden opera ve ana salonun 2021'in sonunda açılacağı öğrenildi.

4 katlı kapalı otopark tamamlanırken alt katlardaki elektrik ve mekanik ince işlerin yapımı devam ediyor.

AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

AKM'nin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 354 bini geçti
Berlin'de Kovid-19'u yenen Türkler yaşadıklarını anlatıyor: Ciğerlerimde sanki cam kırıkları nefes almamı engelledi
Araştırma: Kovid-19'a karşı bazı antikorlar, virüsün daha fazla yayılmasına yol açabilir
İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi: Sağlık tavsiyelerine uyulmazsa can kaybı iki katına çıkar
Kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Fatma nine Kovid-19'u yendi

Benzer haberler

AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

Marmara Üniversitesinin bütün fakülteleriyle 2023 yılında Maltepe'deki yeni yerine taşınması planlanıyor

Bakan Kurum, Esenler'de 1617 konutun temelini attı

Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı

Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı