Akkuyu Nükleer AŞ'ye yeni yönetici

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Zoteeva, görevi Mayıs 2017'den beri şirketin genel müdürlüğünü yürüten Yuriy Galanchuk'tan devraldı.

Zoteeva, aynı zamanda Mayıs 2017'den bu yana Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Zoteeva, şunları kaydetti:

"Türk ortaklarımızın isteklerinin yerine getirilmesi yönünde gayret göstererek projemiz için 2023 yılı hedef olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Akkuyu NGS 1 nolu ünitenin yapımının tamamlanması hedeflenmektedir. Bu oldukça iddialı bir görevdir ve bu yüzden, inşaat işlerinin akışından, ekipmanın imalatı ve tedarikinden sorumlu çalışanlarımız, projemiz kapsamında çalışmakta olan en önemli personelimizdir. Projemizi yürüten ekibimiz, Türk uzmanlarının dahil edilmesiyle daha da güçlendirilecek ve ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmalarımız projemizin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin teminatı olacaktır."

Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde kurulacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atıldı. İlk reaktörün 2023'te devreye alınması hedefleniyor.







