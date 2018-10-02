Akıncı Üssü davasında tanık ifadeleri alındı

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren astsubay Hüseyin Ü, 15 Temmuz'da aynı yerde görev yaptığı astsubay Selim'in kendisine önceki akşam bakım komutanı olan eski binbaşı Ersin Eryiğit'in 12 adet bomba hazırlanmasını istediğini söylediğini, Eryiğit'e nedenini sorduğunda gizli bir görev olduğu cevabını verdiğini kendisine aktardığını beyan etti.

Olay gününde, hazırlanması istenen mühimmata ilişkin hazırlık yaptıklarını anlatan Hüseyin Ü, akşam saatlerinde cephanelik bölgesine gelen isimlikleri sökülmüş teğmenlerin de silah ve mühimmat istediklerini ancak emir olmadığı için bunu gerçekleştirmediklerini dile getirdi.

Bundan bir süre sonra uçakların kalkış yaptığını, silah seslerinin gelmeye başladığını ifade eden Hüseyin Ü, televizyondan da o dönem başbakan olan Binali Yıldırım'ın, "askeri kalkışma" olduğuna dair açıklamalarını duyduğunu anlattı.

Uçak filolarından gelen bomba hazırlamaları isteğini kanunsuz bir işe karışmamak için yazılı emir isteyerek geri çevirdiğini söyleyen Hüseyin Ü, sabaha kadar yanındaki askerlerle cephanelikte beklediklerini belirtti.

Sabah saatlerinde başarız olan darbecilerin kaçmaya başlaması üzerine kolluk kuvvetlerini arayarak darbecilerin yakalanması için çalıştıklarını ifade eden tanık Hüseyin Ü, olaylar hakkındaki bilgisinin bunlar olduğunu aktardı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Muhabir: İsmet Karakaş, Ertuğrul Subaşı