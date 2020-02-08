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Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı

FETÖ 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö, tutuklandı.

Fırat Taşdemir   | 08.02.2020
Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Serdar Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheli Mehmet Serdar Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 Şubat'ta yakalanan Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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