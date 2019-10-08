Euro
6.38
Dolar
5.81
BIST 100
102,290.90
Altın
1,492.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek

Yurt dışı çıkış harç pulları, havalimanlarında bu amaçla bulundurulan makinelerin yanı sıra akıllı telefonlardan da elde edilebilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 08.10.2019
Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre yurt dışı çıkış harç pulu ücreti, android ve iOS uyumlu bir mobil uygulama kullanılarak kredi kartıyla ödenebilecek. 

Uygulama sayesinde bilgiler doğrudan pasaporta işlenecek, mobil işlem yapanların yurt dışına çıkarken pul ya da dekont ibraz etmeleri gerekmeyecek. Bu sayede hızlı geçiş yolcuları için önemli kolaylık sağlanmış olacak.

Elektronik ortamda dekont oluşturulabilecek

Harç pulu bedelini gider olarak yazmak isteyenler elektronik ortamda dekont oluşturabilecek.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki makinelerde kısa yazılışı "NFC" olan yakın alan iletişimi ödeme sistemini destekleyen cep telefonları da kullanılabiliyor.

Böylece birden fazla noktadan hızlı bir şekilde hizmet sunularak gümrüklerdeki bekleme sürelerinin kısaltılması ve yurt dışına çıkışın kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek

Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek

Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu

Rusya'da 60 milyon kredi kartının bilgileri çalındı

Telefonlar 210 milyar avroya 'akıllandı'

Telefonlar 210 milyar avroya 'akıllandı'
Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları düştü

Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları düştü