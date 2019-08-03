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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 03.08.2019
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.51'de Akdeniz'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 197 kilometre mesafede gerçekleşen depremin yaklaşık 68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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