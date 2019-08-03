Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.51'de Akdeniz'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 197 kilometre mesafede gerçekleşen depremin yaklaşık 68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.