Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.42'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,74 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 263 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.