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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 03.06.2020
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

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