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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 14.09.2019
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 18.02'de 7,98 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 184 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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