Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 9,12 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 379 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.