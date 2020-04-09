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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cemil Murat Budak   | 09.04.2020
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 9,12 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 379 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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