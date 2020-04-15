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Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 15.04.2020
Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem

Ankara

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, saat 17.11'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hatay'dan 29,95 kilometre açıkta meydana gelen depremin, 53,48 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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