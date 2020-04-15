Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, saat 17.11'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'dan 29,95 kilometre açıkta meydana gelen depremin, 53,48 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.