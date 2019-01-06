Akçay Barajı ile musluklara tertemiz kar suları ulaşacak

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay Barajı ile musluklara tertemiz kar sularını ulaştıracaklarını, kendi enerjisini üretme yolunda önemli bir yatırıma şehrin yakın zamanda kavuşacağını bildirdi.

Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin alternatif içme suyu kaynağı olacak Akçay Barajı Projesi'nde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yerel idare tarafından inşa edilen "ilk" barajı tamamlayarak şehre kazandırmak için artık son aşamada olduklarını aktaran Toçoğlu, "Bilindiği üzere Akçay Barajı çok yönlü ve şehrin birçok bölgesinde dev imalatları olan büyük bir proje. Şu anda gövdenin bulunduğu Pamukova'nın Eskiyayla bölgesinde çok az işimiz kaldı." ifadelerini kullandı.

Toçoğlu, barajın su toplayacağı havzanın yanı sıra HES, köprü, isale hattı ve su alma yapısı gibi imalatların da bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Akçay Barajı şantiyemizde önümüzdeki günlerde diğer tüm çalışmaları da gerçekleştirerek barajımızı su tutmaya hazır hale getireceğiz. Bunun yanı sıra bölgeden aldığımız suları Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne ulaştıracak 55 kilometre uzunluğundaki isale hattının çalışmaları Arifiye'de devam ediyor. Bu hattı da kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız."

Temiz enerji üretilecek

Akçay Barajı ile Sapanca Gölü'ne önemli alternatif oluşturmanın yanı sıra temiz enerji de üreteceklerini vurgulayan Toçoğlu, "Barajın isale hattı üzerine kuracağımız 3 HES'ten İkramiye HES'te dolgu tamamlandı, betonarme imalatlarına başlayacağız. İkramiye'de eski köprünün yerine inşa ettiğimiz 19,5 metre uzunluğundaki yeni köprünün imalatları büyük oranda bitti. Hacımercan HES'te çevre kotuna kadar olan betonarme imalatlar tamamlandı. Üst yapı betonarme imalatları ve basınçlı suyu türbinlere aktaracak cebri boru branşman imalatları sürüyor. Santral binası tamamlanma aşamasında olan Hızırilyas HES'te de çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz; uzun yıllar hizmet sunacak, büyük artıları olan, her türlü çevresel riskten uzak bir ortamda toplanan tertemiz kar sularını musluklara ulaştıracak, kendi enerjimizi üretme yolunda önemli bir yatırıma yakın zaman içerisinde kavuşacak.

Bizler büyük düşünmeye, sadece günü kurtaran değil, geleceğe basamak oluşturacak işler üretmeye, suyun izinden gitmeye devam edeceğiz. İnşallah Ballıkaya Barajı ve Çamdağı Barajı'nın da tamamlanmasıyla Sakarya, ilerleyen yıllarda su konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Onur Orhan