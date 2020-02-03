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Akçakocalı balıkçılar limana 60 ton hamsiyle döndü

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Hamsi, çok taze ve kaliteli olduğundan anında bitti." dedi.

Soner Şen   | 03.02.2020
Akçakocalı balıkçılar limana 60 ton hamsiyle döndü Fotoğraf: Soner Şen/AA

Düzce

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da denize açılan balıkçılar, 60 ton hamsi yakaladı.

Avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönen balıkçılar, ürünlerini kısa sürede satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsiye talebin yoğun olduğunu belirtti.

Limanda 60 ton hamsinin kısa sürede satıldığını vurgulayan Karakaş, şunları belirtti:

"Önceki akşam gece saatlerinde, hamsi teknelerle gelmeye başladı. 8-9 tane tekne geldi. 3-4 bin kasa civarında hamsi geldi. Piyasaya yeterli bir balık değil. Tezgah fiyatlarına çok fazla yansımadı. Hamsi, çok taze ve kaliteli olduğundan dolayı anında bitti. Akşama balık kalmadı. O kadar yoğun bir talep oldu."

Karakaş, fiyatların normal olduğuna işaret ederek, "Fiyatlar, 15 lira civarında olacaktır. Hamsinin son yeme zamanları, en lezzetli olduğu zamanlar, en yağlı olduğu dönemlerdir. Bir ay daha hamsi, taze taze tüketilebilir." dedi.



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