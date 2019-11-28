Euro
6.35
Dolar
5.77
BIST 100
107,126.20
Altın
1,454.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Akçakale'deki havan saldırısında şehit olan Tekin son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Behçet Alkan,Dilaver Can   | 28.11.2019
Akçakale'deki havan saldırısında şehit olan Tekin son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir

Şehit Tekin’in (23), Şanlıurfa'dan askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilen Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarınca cenaze nakil aracına taşındı. Daha sonra Avanos ilçesine getirilen şehit Tekin için Avanos Merkez Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi. 

Törene, şehidin babası Şener, annesi Gülay ve eşi Tuğba Tekin, yakınları, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, askeri tören mangasınca alınan şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınarak, cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Tekin'in cenazesi Avanos Asri Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal dinamikler
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek

Benzer haberler

Akçakale'deki havan saldırısında şehit olan Tekin son yolculuğuna uğurlandı

Akçakale'deki havan saldırısında şehit olan Tekin son yolculuğuna uğurlandı

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Kapadokya 'kayadan oyma yer altı müzesi'ne kavuşuyor

Yaban kazları 'Ateş' ve 'Su' itfaiyenin maskotu oldu

Yaban kazları 'Ateş' ve 'Su' itfaiyenin maskotu oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti
Kapadokya'daki baraka tarzı 41 iş yeri yıkıldı

Kapadokya'daki baraka tarzı 41 iş yeri yıkıldı