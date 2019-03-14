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İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da
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Akar ile Shanahan Suriye'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü.

Sarp Özer   | 14.03.2019
Akar ile Shanahan Suriye'yi görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı.

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