Euro
6.60
Dolar
5.95
BIST 100
113,299.90
Altın
1,490.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Akar Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Garibaşvili'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Sarp Özer   | 24.12.2019
Akar Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Akar, konuk mevkidaşını Bakanlık'ta düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Garibaşvili, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.

Garibaşvili'nin Bakanlık Özel Defteri'ni imzalamasının ardından önce iki bakan bir araya geldi, ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Heyetler arası görüşmeler sırasında iki ülke arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel güvenlik ile savunma konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor

Benzer haberler

Akar Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

Akar Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar: Barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olacağız

'NATO'dan uzak durmak gibi bir niyetimiz ya da girişimimiz yok'