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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı veriyor.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Emek insanlığa değer katar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Barış Gündoğan   | 01.05.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Emek insanlığa değer katar

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyayı güzelleştiren şeyin emek, çirkinleştirenin ise her çeşit sömürü olduğuna dikkati çekti. 

Çelik, şunları kaydetti:

"Emek, insanlığa değer katar. Alın terleriyle dünyamızı hep daha iyi bir yer yapmaya gayret eden emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyoruz. Sömürü iklimi bozuyor, çevreyi tahrip ediyor, insanı en temel yaşam koşullarından mahrum ediyor.

Sömürüye dayanan sistemler ve ideolojiler dünyayı çirkinleştirir. Emeğin kötülüğe karşı iyilik mücadelesi, insanlık mücadelesidir."

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