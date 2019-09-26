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Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu

Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında ailesi tarafından ikna edilen PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.

Mesut Varol   | 26.09.2019
Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu

Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmasını sağlamak için çalışma yürütüldü. 

Bu kapsamda, 2014'te Saray ilçesinde PKK'ya katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.


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