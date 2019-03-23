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Türkiye

Ahırda çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.

Burak Milli   | 23.03.2019
Ahırda çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu

Adana

Alınan bilgiye göre, Henüzçakırı Mahallesi'nde Ömer Onaç, hayvanlarını kontrol için gittiği kırsal alandaki ahırının yakınında üşümemek için ateş yaktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle ahıra sıçraması üzerine yangın çıktı.

Dağlık alandaki yangına müdahale edilemeyince ahırdaki 120 küçükbaş hayvandan 100'ü telef oldu.

Haber verilen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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