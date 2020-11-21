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Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı'ya mevsimin ilk karı düştü.

Abdullah Söylemez,Günay Nuh   | 21.11.2020
Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Araçların üstünün karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan ağaç ve bitkiler güzel manzaralar oluşturdu.

Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Ardahan'da kar, Erzurum'da karla karışık yağmur

Ardahan'da gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Beyaza bürünen kentte sürücüler, karla kaplanan araçlarını temizledi.

Erzurum'da da karla karla karışık yağmur etkili oluyor.

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