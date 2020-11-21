Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ağrı'ya mevsimin ilk karı düştü.
Ağrı
Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Araçların üstünün karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan ağaç ve bitkiler güzel manzaralar oluşturdu.
Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Ardahan'da kar, Erzurum'da karla karışık yağmur
Ardahan'da gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Beyaza bürünen kentte sürücüler, karla kaplanan araçlarını temizledi.
Erzurum'da da karla karla karışık yağmur etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.