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Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geçici köy korucusu 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İdris Emre Savman   | 17.08.2019
Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Ağrı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geçici köy korucusu 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Patnos ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kürekli mevkisinde Bayram Tekdemir idaresindeki 65 DH 003 plakalı otomobil ile Şahin Kırca idaresindeki 01 VY 517 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, geçici köy korucusu kardeşler Bayram ve Kasım Tekdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonetteki yaralılar Şahin, Harun, Bahar ve Mert Kırca ise, 112 Acil Sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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