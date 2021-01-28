Euro
8.90
Dolar
7.33
BIST 100
1,498.32
Altın
1,842.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Kovid-19 pandemisi ve yeni yönetim savunma politikalarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ağrı Dağı'nda federasyon antrenörlerinin katılımıyla tırmanış gerçekleştirileceğini duyurdu.

Halil İbrahim Avşar   | 28.01.2021
Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, Ağrı Dağı'nın uzun bir dönemdir tırmanışlara kapalı olduğu ifade edildi.

Ağrı Dağı bölgesindeki uygun şartların oluşmasıyla kış aylarında tırmanış yapılmasına başlanılacağı belirtilerek, "İlk tırmanış federasyonumuz antrenörlerinin katılımıyla gerçekleşecektir. Ülkemiz ve dünyadaki birçok dağcı için önemli bir tırmanış noktası olan Ağrı Dağı, 4 Şubat'ta yapılacak tırmanış sonrasında tüm dağcılara kapılarını tekrar açacaktır." denildi.

Bu tırmanışa katılmak isteyen dağcılık antrenörlerinin başvurularını yapmaları gerektiği, antrenör haricinde başvuru alınmayacağı kaydedildi.

Katılımcıların 3 Şubat'ta Doğubeyazıt KYK Yurdu'nda kalacağı, tırmanışın 4-9 Şubat tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Lübnan ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
    Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna ABD'de ilk kez Güney Carolina'da rastlandı
    KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı
    Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 26 milyonu aştı
    Rusya'da Kovid-19'un mutasyonlarını tespit eden test sistemi geliştirildi

    Benzer haberler

    Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor

    Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor