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Türkiye

Ağaç kovuğunda teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, depo olarak kullanılan ağaç kovuğunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

  | 26.02.2019
Ağaç kovuğunda teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Siirt

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, depoya dönüştürülen ağaç kovuğunda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın Operasyonu" düzenlendi.

Mayın arama köpeği Posta'nın da katıldığı operasyonda, biri ağaç kovuğunda, diğerleri toprağa gömülü olmak üzere 3 depo tespit edildi.

Depolardaki aramalarda, 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 kalaşnikof silah, buna ait 35 dipçik ve 7 fişek, işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri cumhuriyet başsavcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

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