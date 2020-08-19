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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Canan Tükelay,Hüseyin Ünlüsoy   | 19.08.2020
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı Fotoğraf: Hüseyin Ünlüsoy/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Alanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel idaresindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 30 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sandıklı, Sinanpaşa ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan yolculardan Barış Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sarsıntı ile uyandıklarını söyledi.

Kazanın otobüsteki yolcuların büyük kısmının uyuduğu sırada yaşandığını anlatan Kaloğlu, "Otobüs sağa sola savruluyordu. Devrilecek korkusu ile bir yerlere tutunduk. Herkes yere düştü. Önümde oturan bayanlar vardı, onlara müdahale etmeye çalıştık. Alanya'dan Bursa'ya gidiyorduk. Her şey bir anda oldu, çok şükür can kaybı yaşanmadan atlattık." diye konuştu.

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